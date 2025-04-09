تحذيرات هامة للمواطنين بشأن الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، نظراً لتأثر المملكة بمنخفض خماسيني، يُتوقع أن يصاحبه ارتفاع في سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والعواصف الغبارية، لا سيما في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية.

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وأهابت المديرية، بالسائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية، نظراً لاحتمالية تشكل العواصف الغبارية، ما قد يؤدي إلى تدن واضح في مدى الرؤية الأفقية.



كما نبهت إلى خطورة الرياح النشطة والهبات القوية التي قد ترافق الحالة الجوية في بعض المناطق، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى تجنب التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.