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تحذير.. السعودية تضع 4 اشتراطات لعمل الشاحنات الأردنية داخل المملكة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-09-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري-   شددت الهيئة العامة للنقل في السعودية، على أهمية التزام الشاحنات الأجنبية بما فيها الأردنية القاصدة للمملكة بآلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية، وأنظمة واشتراطات النقل في السعودية.

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وحددت الهيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، في مقدمتها إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة لوجستي bayan.logisti.sa، إضافة إلى اقتصار نقل البضائع على طريق العودة من (مدينة/‏‏ محطة) الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة، وعدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، والتزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة.

 

وأشارت الهيئة، إلى أن آلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية، والحد من الممارسات غير النظامية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على الطرق العامة والبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي.


 
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