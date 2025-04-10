تحذير شديد اللهجة من وزارة الأوقاف مع اقتراب موسم الحج

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ، راجية عدم التجاوب معها خوفا من وقوع المواطنين ضحية عمليات احتيال.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025
-
توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"
-
صدور العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية"
-
اجتماع يبحث مشاكل النقل بين القرى في الألوية المحيطة بالعاصمة
-
30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة
-
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية