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تحذير شديد اللهجة من وزارة الأوقاف مع اقتراب موسم الحج

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من الإنسياق خلف حملات وهمية وإعلانات احتياليّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات حج (المُجاملة ) أو حج (البَّدل ) .اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ، راجية عدم التجاوب معها خوفا من وقوع المواطنين ضحية عمليات احتيال.
 
gnews

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