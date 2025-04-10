تحذير شديد اللهجة من وزارة الأوقاف مع اقتراب موسم الحج

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الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من الإنسياق خلف حملات وهمية وإعلانات احتياليّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات حج (المُجاملة ) أو حج (البَّدل ) . اضافة اعلان





وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ، راجية عدم التجاوب معها خوفا من وقوع المواطنين ضحية عمليات احتيال.