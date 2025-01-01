 
الأربعاء 2025-01-01 01:30 م
 

تحذير هام بضرورة السير بحذر لسالكي هذه الطرقات

تجمع مياه الأمطار
أمطار
الأربعاء، 01-01-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   أكدت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون على توخي الحيطة والحذر من قبل سالكي طريق راس منيف عجلون بسبب حالات الانجماد.اضافة اعلان


كما وأكدت اللجنة على ضرورة السير بحذر على الطرقات، خصوصا في المناطق التي شهدت تساقطا غزيرا للأمطار، الأمر الذي أدى إلى تشكل الانجماد، خاصة في المناطق المرتفعة مما يستدعي عدم السرعة تلافيا للانزلاقات وحفاظا على سلامة الجميع.
 
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