ارتفاع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.89 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة إلى مستوى 571.66 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 90.82 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى مستوى 24272.19 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 11.34 نقطة أو بنسبة 0.12 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9436.09 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 111.59 نقطة أو بنسبة 1.38 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8188.59 نقطة، بعد نجاة الحكومة الجديدة من تصويت بسحب الثقة يوم الخميس.
وشهدت الأسواق الأوروبية أسبوعاً متقلباً، ولامست بعض المؤشرات أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الثلاثاء قبل أن تعكس مسارها لتتداول على ارتفاع يوم الأربعاء، مدفوعةً بصعود أسهم العلامات التجارية الفاخرة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرّف على أكثر العرب ثراءً في عام 2025
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
بين تباطؤ أمريكي وثبات صيني.. كيف سيبدو مشهد النمو العالمي في 2025؟
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي