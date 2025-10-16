الخميس 2025-10-16 10:17 م
 

ارتفاع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية

الخميس، 16-10-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، بعد استمرار تقلبات أداء الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.89 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة إلى مستوى 571.66 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 90.82 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى مستوى 24272.19 نقطة.


وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 11.34 نقطة أو بنسبة 0.12 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9436.09 نقطة.


في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 111.59 نقطة أو بنسبة 1.38 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8188.59 نقطة، بعد نجاة الحكومة الجديدة من تصويت بسحب الثقة يوم الخميس.


وشهدت الأسواق الأوروبية أسبوعاً متقلباً، ولامست بعض المؤشرات أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الثلاثاء قبل أن تعكس مسارها لتتداول على ارتفاع يوم الأربعاء، مدفوعةً بصعود أسهم العلامات التجارية الفاخرة.

 

بترا

 
 
ل

ل

ت

ا

ل

