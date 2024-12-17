 
الثلاثاء 2024-12-17 03:52 م
 

تخفيضات وعروض ترويجية بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من الاربعاء

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الثلاثاء، 17-12-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الاربعاء وحتى مساء يوم الاربعاء 25 من نفس الشهر، بنسب تتراوح بين7 -49 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم ، ان العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة ال 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.


وبين القضاه، انه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الالكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
gnews

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