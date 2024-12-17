تخفيضات وعروض ترويجية بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من الاربعاء

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم ، ان العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة ال 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبين القضاه، انه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الالكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
الحكومة: محطة الغاز الجديدة ستخفض كلف الإنتاج على المصانع بين 35% إلى 60%
-
الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
-
تعبيراً عن الصداقة بين الأردن واليابان .. زراعة 70 شجرة كرز في عمان
-
20 ألف مستفيد ومستفيدة من مبادرات اجتماعية لشركة صندوق المرأة
-
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي سفيرة جمهورية راوندا في عمان
-
ورشة عمل للحد من فقد الأغذية وهدرها في عمان
-
أكثر من 60 % نسبة الإنجاز بمدينة الزرقاء الصناعية