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تراجع نسبة المعتمرين الأردنيين برا لارتفاع أسعار الرحلات

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تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 03:07 م
الوكيل الإخباري- تراجعت نسبة المعتمرين الأردنيين بنسبة 60% مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وفقًا للناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات.اضافة اعلان


وأرجع الطاهات، هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الرحلات البرية من 120 دينارًا إلى 220 دينارًا مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن زيادة التكلفة تشكل عبئا كبيرًا على الكثير من الأسر، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال الطاهات في تصريحات إن ارتفاع سعر التأشيرة (الفيزا) من 25 إلى 100 دينار كان له تأثير مباشر في تراجع إقبال الأردنيين على أداء مناسك العمرة برًا.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغوط المالية على المواطنين قد فاقمت من صعوبة تحمل تكاليف السفر وأداء العمرة. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الأوضاع الإقليمية المتوترة، خصوصًا الحرب على قطاع غزة، في تقليل رغبة الأردنيين في السفر.

وبين الطاهات أن هذه العوامل مجتمعة تسببت في انخفاض أعداد المعتمرين، مشيرًا إلى أن ذلك يترجم إلى تأثيرات سلبية على شركات السياحة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الرحلات.

ويتوقع انتعاش حركة المعتمرين الأردنيين خلال عطلة المدارس في كانون الثاني/يناير المقبل، وبالتالي ازدياد أعداد الرحلات لأداء مناسك العمرة.
 
gnews

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