ترامب: اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما".


تصريح ترامب، جاء بعد انتهاء اجتماع بشأن غزة بين ترامب وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية في مقر الأمم المتحدة.

وقبل الاجتماع، قال ترامب إن الاجتماع مع قادة من الشرق الأوسط يُعدّ خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى رغبته في إنهاء الحرب في غزة، ومرجّحًا التوصل إلى ذلك خلال الاجتماع مع قادة الدول.

وجدد ترامب، خلال لقائه رؤساء دول بشأن غزة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، تأكيده على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع.
 
 
