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تربية الأغوار الشمالية تكرم الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 10-03-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-   كرّمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، الطلبة الفائزين من مدارس المديرية في مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية.

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وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور مالك العمايرة، أهمية المسابقة في تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.


وشمل التكريم الطلبة: أيوب محمد نور، غنى نمر حسين، ليان محمد سعود، ودارين سامر عارف .


وحملت المسابقة التي يشرف عليها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية في نسختها الأخيرة، شعار "الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها "، بهدف تعزيز وعي الطلبة والمجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على المياه، وبما يجعلهم شركاء في مواجهة التحديات التي يشكلها شح المياه ورفع الوعي بأهمية الموارد المائية في ظل التغير المناخي.

 
 
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