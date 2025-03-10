تربية الأغوار الشمالية تكرم الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

الوكيل الإخباري- كرّمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، الطلبة الفائزين من مدارس المديرية في مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية.

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وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور مالك العمايرة، أهمية المسابقة في تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.



وشمل التكريم الطلبة: أيوب محمد نور، غنى نمر حسين، ليان محمد سعود، ودارين سامر عارف .