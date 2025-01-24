تربية لواءي الوسطية والطيبة تنظم ورشة توعوية عن آفة المخدرات

وبحسب بيان صحفي صادر عن تربية لواءي الوسطية الطيبة، اليوم الجمعة، تضمنت الورشة محاور حول مخاطر المخدرات، إضافة إلى عرض مسرحي قدمه فريق المسرح الشرطي، بتنسيق من الشرطة المجتمعية، ومعرض متنقل لإدارة مكافحة المخدرات اشتمل على شرح تفصيلي حول أنواع المخدرات وآثارها المدمرة على الأفراد والمجتمع.
كما جرى توزيع مواد توعوية لتعزيز الثقافة الأمنية لدى المشاركين، وقدمت طالبات المدرسة العديد من الفعاليات الهادفة التي تسلط الضوء على أهمية الوقاية من المخدرات.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
سلطة إقليم البترا تواصل مشاركتها بمنصة منظمة السياحة العالمية
-
بلدية إربد تكشف سبب تأخر الدفعات المالية للموردين
-
بلدية القويرة تحقق إيرادات مدورة تصل إلى 800 ألف دينار
-
عجلون.. مطالب بتأهيل وتطوير البنية التحتية للشوارع في راجب
-
سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء