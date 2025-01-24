 
الجمعة 2025-01-24 08:04 م
 

تربية لواءي الوسطية والطيبة تنظم ورشة توعوية عن آفة المخدرات

ت
جانب من الورشة
الجمعة، 24-01-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة، في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات ورشة توعوية حول مخاطر المخدرات، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، بحضور عدد من أبناء المجتمع المحلي.

اضافة اعلان

 

وتأتي الورشة، في إطار الجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر آفة المخدرات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، والمستندة إلى التوجيهات الملكية للحد من آثار هذه الظاهرة السلبية على الأفراد والمجتمع.


وبحسب بيان صحفي صادر عن تربية لواءي الوسطية الطيبة، اليوم الجمعة، تضمنت الورشة محاور حول مخاطر المخدرات، إضافة إلى عرض مسرحي قدمه فريق المسرح الشرطي، بتنسيق من الشرطة المجتمعية، ومعرض متنقل لإدارة مكافحة المخدرات اشتمل على شرح تفصيلي حول أنواع المخدرات وآثارها المدمرة على الأفراد والمجتمع.


كما جرى توزيع مواد توعوية لتعزيز الثقافة الأمنية لدى المشاركين، وقدمت طالبات المدرسة العديد من الفعاليات الهادفة التي تسلط الضوء على أهمية الوقاية من المخدرات.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب

ا

أخبار محلية الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني

ت

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ا

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تواصل مشاركتها بمنصة منظمة السياحة العالمية

ت

أخبار محلية تربية لواءي الوسطية والطيبة تنظم ورشة توعوية عن آفة المخدرات

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

فلسطين مصطفى البرغوثي: الاحتلال ينفذ تطهيرا عرقيا بجنين

ا

فلسطين خبير عسكري يعلق على "كمائن الموت" في بيت حانون



 




الأكثر مشاهدة