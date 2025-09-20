ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ترفيع وانهاء خدمات 16 موظفا كونهم استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.



وطلب محافظة استدعاء الموظفين لمراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

