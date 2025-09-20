السبت 2025-09-20 07:59 م
 

ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 20-09-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ترفيع وانهاء خدمات 16 موظفا كونهم استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.

وطلب محافظة استدعاء الموظفين لمراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

Image1_9202520182119963153606.jpg
Image2_9202520182119963153606.jpg
Image3_9202520182119963153606.jpg

 
 
