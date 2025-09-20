ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء

وطلب محافظة استدعاء الموظفين لمراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"
-
الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس
-
"المهندسين الزراعيين" تنظم دورة تدريبية متخصصة
-
الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة
-
بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري
-
جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين
-
18 باحثا من "اليرموك" ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم - اسماء