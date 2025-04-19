ترقيات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم، ترقية عدد من الموظفين إلى وظيفة مشرف تربوي اعتبارا من تاريخ 17- 8- 2025. وتاليا التفاصيل والأسماء:

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