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ترقيات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 19-04-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم، ترقية عدد من الموظفين إلى وظيفة مشرف تربوي اعتبارا من تاريخ 17- 8- 2025. وتاليا التفاصيل والأسماء:

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