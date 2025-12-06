السبت 2025-12-06 10:46 ص

اندلاع حريق بطائرة إيرباص A320 في البرازيل (فيديو)

اندلاع حريق في طائرة إيرباص A320
السبت، 06-12-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق في طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة LATAM أثناء صعود الركاب واستعدادها للإقلاع في مطار غواروليوس الدولي بمدينة ساو باولو البرازيلية، ليلة 4 ديسمبر، ما أثار حالة من الهلع بين المسافرين.

ووفقًا لموقع dopovo، نشب الحريق في معدة لمناولة الأمتعة قرب الطائرة، ولاحظه فريق الأمن سريعًا، لتتدخل فرق الإطفاء وتسيطر على النيران دون أن تمتد إلى الطائرة أو تتسبب في إصابات.


وأكدت شركة LATAM في بيان رسمي عدم تسجيل أي إصابات، مشددة على التزامها بسلامة الركاب وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. وشهد بعض الركاب لحظات فوضى أثناء الإخلاء، إذ غادر البعض الطائرة فورًا بينما فضّل آخرون انتظار تعليمات عناصر الأمن.


الحادث انتهى دون خسائر بشرية، لكنه أثار مخاوف بين المسافرين وأعاد التأكيد على أهمية إجراءات السلامة في المطارات.

 

 

  

