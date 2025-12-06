اندلاع حريق بطائرة إيرباص A320 في البرازيل (فيديو)

ووفقًا لموقع dopovo، نشب الحريق في معدة لمناولة الأمتعة قرب الطائرة، ولاحظه فريق الأمن سريعًا، لتتدخل فرق الإطفاء وتسيطر على النيران دون أن تمتد إلى الطائرة أو تتسبب في إصابات.
وأكدت شركة LATAM في بيان رسمي عدم تسجيل أي إصابات، مشددة على التزامها بسلامة الركاب وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. وشهد بعض الركاب لحظات فوضى أثناء الإخلاء، إذ غادر البعض الطائرة فورًا بينما فضّل آخرون انتظار تعليمات عناصر الأمن.
الحادث انتهى دون خسائر بشرية، لكنه أثار مخاوف بين المسافرين وأعاد التأكيد على أهمية إجراءات السلامة في المطارات.
#Breaking— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 5, 2025
🔥Fire at #Guarulhos Airport
Baggage carousel catches fire & LATAM Brasil's Airbus A320 needs to be evacuated in Guarulhos.
Despite the scare, all occupants evacuated the plane safely & no one was injured
📹@aero_in #São_Paulo #Brazil pic.twitter.com/mqNUuPcZUR
