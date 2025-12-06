اندلاع حريق بطائرة إيرباص A320 في البرازيل (فيديو)

الوكيل الإخباري- اندلع حريق في طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة LATAM أثناء صعود الركاب واستعدادها للإقلاع في مطار غواروليوس الدولي بمدينة ساو باولو البرازيلية، ليلة 4 ديسمبر، ما أثار حالة من الهلع بين المسافرين.

اضافة اعلان



ووفقًا لموقع dopovo، نشب الحريق في معدة لمناولة الأمتعة قرب الطائرة، ولاحظه فريق الأمن سريعًا، لتتدخل فرق الإطفاء وتسيطر على النيران دون أن تمتد إلى الطائرة أو تتسبب في إصابات.



وأكدت شركة LATAM في بيان رسمي عدم تسجيل أي إصابات، مشددة على التزامها بسلامة الركاب وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. وشهد بعض الركاب لحظات فوضى أثناء الإخلاء، إذ غادر البعض الطائرة فورًا بينما فضّل آخرون انتظار تعليمات عناصر الأمن.



الحادث انتهى دون خسائر بشرية، لكنه أثار مخاوف بين المسافرين وأعاد التأكيد على أهمية إجراءات السلامة في المطارات.

#Airbus pic.twitter.com/SgVHH1qdsT #إرم_نيوز إخلاء طارئ لطائرة ركاب من طراز #إيرباص A320 بعد اشتعال النيران في إحدى معدات الخدمات الارضية بمطار ساو باولو الدولي في #البرازيل December 5, 2025

#Breaking

🔥Fire at



Baggage carousel catches fire & LATAM Brasil's Airbus A320 needs to be evacuated in Guarulhos.



Despite the scare, all occupants evacuated the plane safely & no one was injured

📹@aero_in #São_Paulo #Brazil pic.twitter.com/mqNUuPcZUR 🔥Fire at #Guarulhos AirportBaggage carousel catches fire & LATAM Brasil's Airbus A320 needs to be evacuated in Guarulhos.Despite the scare, all occupants evacuated the plane safely & no one was injured December 5, 2025