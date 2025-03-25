تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

الوكيل الإخباري- تسلّم 30 إماما وواعظا من العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودوائر الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج.

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وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، في مسجد الملك الحسين بن طلال، المكرمة الملكية، للأئمة والوعاظ الذين انطبقت عليهم الأسس والشروط المعتمدة.



وتأتي هذه المكرمة الملكية، التي استفاد منها منذ انطلاقها عام 2003، أكثر من 630 إماما وواعظا، تقديرا من جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن ولرسالتهم الجليلة التي يؤدونها في خدمة الإسلام، وتأكيدا على دورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي، وإبراز صورته السمحة ومبادئه المعتدلة.