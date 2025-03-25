تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

وتأتي هذه المكرمة الملكية، التي استفاد منها منذ انطلاقها عام 2003، أكثر من 630 إماما وواعظا، تقديرا من جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن ولرسالتهم الجليلة التي يؤدونها في خدمة الإسلام، وتأكيدا على دورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي، وإبراز صورته السمحة ومبادئه المعتدلة.
وأكد العيسوي، في كلمة له، حرص واهتمام جلالة الملك على رعاية شؤون الأئمة والوعاظ وتمكينهم من القيام بمهامهم في خدمة بيوت الله وتوجيه المجتمع نحو السلوكيات الإيجابية الحميدة وترسيخ مكارم الأخلاق وتحصين أبناء الأمة من الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.
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