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تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج
جانب من تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:43 م

الوكيل الإخباري-    تسلّم 30 إماما وواعظا من العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودوائر الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج.

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وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، في مسجد الملك الحسين بن طلال، المكرمة الملكية، للأئمة والوعاظ الذين انطبقت عليهم الأسس والشروط المعتمدة.


وتأتي هذه المكرمة الملكية، التي استفاد منها منذ انطلاقها عام 2003، أكثر من 630 إماما وواعظا، تقديرا من جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن ولرسالتهم الجليلة التي يؤدونها في خدمة الإسلام، وتأكيدا على دورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي، وإبراز صورته السمحة ومبادئه المعتدلة.


وأكد العيسوي، في كلمة له، حرص واهتمام جلالة الملك على رعاية شؤون الأئمة والوعاظ وتمكينهم من القيام بمهامهم في خدمة بيوت الله وتوجيه المجتمع نحو السلوكيات الإيجابية الحميدة وترسيخ مكارم الأخلاق وتحصين أبناء الأمة من الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.

 
gnews

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