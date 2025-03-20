تشمل مستلزمات العيد .. تخفيضات على اكثر من 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة إن العروض والتخفيضات شملت السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينة والشوربات، ومواد حلويات العيد مثل الشوكولاتة والسكاكر والتوفي والمعمول، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات لمتابعة صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.
وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
وأضاف أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، فجميع المواد المخفضة أسعارها اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
ولفت إلى أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على الفيسبوك، أو التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، ومن خلال صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، والموقع الإلكتروني للمؤسسة.
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