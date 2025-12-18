الخميس 2025-12-18 12:14 م

تطوير العقبة والأكاديمية العربية يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الإقليمي في تدريب الموانئ
الخميس، 18-12-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-    وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم مع معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة في قطاع الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

ووقع المذكرة التي جاءت على هامش مؤتمر ومعرض الشحن واللوجستيات ‎ – JIFEX 2025‎ العقبة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس اللجنة التنفيذية لمعهد تدريب الموانئ الدكتور إسماعيل فرج.


وتأتي هذه المذكرة في إطار دور شركة تطوير العقبة كجهة مالكة ومطورة لمنظومة الموانئ في العقبة، ودعما لتوجهها الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات البحرية واللوجستية.

 
 


