تطوير العقبة والأكاديمية العربية يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الإقليمي في تدريب الموانئ

ووقع المذكرة التي جاءت على هامش مؤتمر ومعرض الشحن واللوجستيات – JIFEX 2025 العقبة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس اللجنة التنفيذية لمعهد تدريب الموانئ الدكتور إسماعيل فرج.
وتأتي هذه المذكرة في إطار دور شركة تطوير العقبة كجهة مالكة ومطورة لمنظومة الموانئ في العقبة، ودعما لتوجهها الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات البحرية واللوجستية.
-
أخبار متعلقة
-
عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب
-
ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى
-
المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا
-
التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين
-
بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والكهرباء الأردنية
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إقامة مباراة كرة قدم عام 1928
-
التربية: بدء الفصل الدراسي الثاني 25 كانون الثاني في المدارس الحكومية
-
الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين