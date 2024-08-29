تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2818 طنا، منها 1933طن خضار، و749طن فواكه، و 134طنا من الورقيات. اضافة اعلان



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام- فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-35، والبطاطا بين 35- 60، والبندورة بين 10- 25، والجزر بين 50-70، والخيار بين 20- 35، والزهرة بين 25- 60، والليمون بين 30-70، والموز البلدي بين 50-80قرشا.