الأحد 2025-10-12 07:15 م
 

تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة

تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة
تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة
 
الأحد، 12-10-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الأحد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.اضافة اعلان


وأشاد الشواربة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وشدد على أهمية التعاون والشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي، وضرورة توسيع آفاق التعاون في كافة مجالات العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بـالنقل والتطوير الحضري، والاستدامة البيئية، ومنعة المدينة ومرونتها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية.

بدوره، ثمَّن السفير تشاتزيسافاس الجهود التي تبذلها أمانة عمّان في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع المنظمات الدولية، مشيداً بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمّان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، وبخطط الأمانة ومشاريعها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

ل

أسواق ومال توقعات بصعود تاريخي لـ"معدن الفقراء"

ل

فلسطين "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة

مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

أخبار محلية مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثالث بلواء بني كنانة

ل

أخبار محلية دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن

ن

أخبار محلية ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي

تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة

أخبار محلية تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة



 
 





الأكثر مشاهدة