تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة

06:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749579 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الأحد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك. اضافة اعلان





وأشاد الشواربة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة حياة المواطنين.



وشدد على أهمية التعاون والشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي، وضرورة توسيع آفاق التعاون في كافة مجالات العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بـالنقل والتطوير الحضري، والاستدامة البيئية، ومنعة المدينة ومرونتها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية.



بدوره، ثمَّن السفير تشاتزيسافاس الجهود التي تبذلها أمانة عمّان في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع المنظمات الدولية، مشيداً بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمّان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، وبخطط الأمانة ومشاريعها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها.