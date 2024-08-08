تعطل مركبة داخل نفق الملتقى

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة السير المركزية ان هناك تباطؤ مروري جراء تعطل مركبة شحن " قلاب " داخل نفق الملتقى بالعاصمة عمان .



واضافت الادارة ان التعطل متابع حالياً من قبل كوادر ادارة السير في الموقع .