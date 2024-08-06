تعميم الى جميع الاطباء العاملين بالقطاع الخاص في الاردن

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عممت نقابة الاطباء اليوم الثلاثاء على جميع الاطباء العاملين في القطاع الخاص .



وجاء في التعميم انه بناء على كتاب نقيب الاطباء 10/36/2710 في تاريخ 24/7/2024 ترجو النقابة من الاطباء العاملين بالقطاع الخاص استخدام التطبيقات المعمول في المطالبات المالية كنظام حكيم او غيره من التطبيقات .