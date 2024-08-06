 
الثلاثاء 2024-08-06 03:42 م
 
 

تعميم الى جميع الاطباء العاملين بالقطاع الخاص في الاردن

تعبيرية
تتت




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:09 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عممت نقابة الاطباء اليوم الثلاثاء على جميع الاطباء العاملين في القطاع الخاص .

وجاء في التعميم انه بناء على كتاب نقيب الاطباء 10/36/2710 في تاريخ 24/7/2024 ترجو النقابة من الاطباء العاملين بالقطاع الخاص استخدام التطبيقات المعمول في المطالبات المالية كنظام حكيم او غيره من التطبيقات . 
gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام

أخبار محلية إيعاز هام من مدير الأمن العام تزامنا مع نتائج التوجيهي

صورة سيلفي

منوعات بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

حزب الله

عربي ودولي "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

سامسونج

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تكشف عن تقرير الاستدامة لعام 2024

مبنى امانة عمان

أخبار محلية "اسكان الأمانة" يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

العضلات

طب وصحة طريقة علمية لتقييم قوّة عضلات العمود الفقري

ازالة الحبر

فيديو منوع طريقة سهلة لإزالة الحبر من الملابس





 


 



الأكثر مشاهدة