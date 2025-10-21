طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه

وسمع أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار صباح اليوم.
وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.
