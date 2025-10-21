الثلاثاء 2025-10-21 10:00 ص
 

طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه

السودان
السودان
 
الثلاثاء، 21-10-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   أغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار السودان في وقت مبكر صباح الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.اضافة اعلان


وسمع أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار صباح اليوم.

وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.
 
 
