الثلاثاء 2025-10-21 10:01 ص
 

الأمطار تجرف سيدة على كرسيها المتحرك وتثير موجة تعاطف في تركيا - فيديو

الثلاثاء، 21-10-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة هاتاي التركية موجة أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة، كان أبرز مشاهدها فيديو مؤثر يُظهر لحظة انجراف سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي على كرسيها المتحرك داخل نفق غمرته المياه في منطقة بياس.

وبحسب المشاهد المتداولة، دفعت قوة المياه السيدة بعيداً حتى سقطت من على كرسيها، قبل أن يهرع الأهالي وفرق الإطفاء لإنقاذها، حيث نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت التقارير استقرار حالتها الصحية.


الفيضانات أدت إلى غمر الشوارع وتعطّل حركة السير، وتضرر عدد من المنازل والمتاجر. كما أُغلق الطريق السريع بين طوبراق قالة وإسكندرون جراء انهيار أرضي، في حين تدخلت فرق الإطفاء بالقوارب لإجلاء محاصرين في حي الجمهورية.


وشهدت سواحل إسكندرون ظاهرة نادرة تمثلت في إعصار بحري (تورنادو) لم يُسفر عن أضرار إضافية.
السلطات تواصل عمليات الإنقاذ والتحذير من استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

 

 

