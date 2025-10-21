حل 41 جمعية خيرية في الأردن - اسماء

وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى المادة 11/ب من النظام المعدل للنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم (25) لسنة 2023 وتعديلاته، بهدف استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملية التصفية.
