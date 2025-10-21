الثلاثاء 2025-10-21 09:59 ص
 

حل 41 جمعية خيرية في الأردن - اسماء

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التنمية الاجتماعية/صندوق دعم الجمعيات، جميع الدائنين والمدينين للجمعيات التي تم الإعلان عن حلّها، إلى مراجعة لجان حل وتصفية الجمعيات المدرجة أسماؤها، وذلك من أجل تسوية الحقوق المالية أو الالتزامات المترتبة عليهم.

وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى المادة 11/ب من النظام المعدل للنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم (25) لسنة 2023 وتعديلاته، بهدف استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملية التصفية.

Image1_1020252193643871729659.jpg
Image2_1020252193643871729659.jpg
Image3_1020252193643871729659.jpg
 

 
 
