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تعميم هام لجميع موظفي أمانة عمان بشأن المكافآت والحوافز

امانة عمان
امانة عمان
الإثنين، 20-01-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-   اشارة إلى تعميم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الاثنين، بالموافقة على شمول  المكافآت والحوافز التي يتقاضها موظفي ومستخدمي وعمال أمانة عمَّان الكبرى  حسب قرار الضمان الاجتماعي،ضمن الراتب "الأجر" الخاضع للضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وبحسب التعميم فانه سيتم اقتطاع النسبة من الراتب/الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من  1/ 1 / 2025 على راتب شهر 2 / 2025.

ووفق التعميم، فانه سيتم  اقتطاع الفروقات عن باقي  المدة من 14 / 1 / 2017  ولغاية  31 / 12 / 2024 لاحقا للعاملين و المتقاعدين بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي .
 
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