تعميم هام لجميع موظفي أمانة عمان بشأن المكافآت والحوافز

وبحسب التعميم فانه سيتم اقتطاع النسبة من الراتب/الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/ 1 / 2025 على راتب شهر 2 / 2025.
ووفق التعميم، فانه سيتم اقتطاع الفروقات عن باقي المدة من 14 / 1 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2024 لاحقا للعاملين و المتقاعدين بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي .
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