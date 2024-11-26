تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"

08:09 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تعيين غيث الطيّب مديراً عامَّاً لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات. اضافة اعلان

