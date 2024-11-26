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تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات
الثلاثاء، 26-11-2024 08:09 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تعيين غيث الطيّب مديراً عامَّاً لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات. اضافة اعلان
 
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