تفاصيل الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية في السلط
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الوكيل الإخباري-    تعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء فعاليات الامتحانات النظرية لطلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 17/9/2025 ولغاية يوم الأربعاء 24/9/2025، وذلك وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشامل، أن عدد الطلبة المتقدمين لهذه الدورة يبلغ 8369 طالبًا وطالبة من 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.

ويتوزع المتقدمون على أوراق الامتحان الثلاثة على النحو التالي:

• الورقة الأولى: يوم الأربعاء 17/9/2025 بعدد 6560 طالبًا وطالبة.
• الورقة الثانية: يوم السبت 20/9/2025 بعدد 6810 طالبًا وطالبة.
• الورقة الثالثة: يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24/9/2025 بعدد 7729 طالبًا وطالبة، حيث ستعقد على مدار يومين في بعض المراكز.

كما بيّن العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في 20 برنامجًا دراسيًا وضمن 119 تخصصًا أكاديميًا، مشيرًا إلى أن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل، إذ تم تخصيص 18 قاعة امتحانية موزعة على 15 مركزًا في مختلف محافظات المملكة، بإشراف ما يقارب 650 موظفًا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة.

هذا، وقد أنهت وحدة التقييم والامتحانات العامة عقد الامتحانات العملية المحوسبة خلال الفترة من 6/9/2025 ولغاية 13/9/2025، بمشاركة 5861 طالبًا وطالبة، ويجري حاليًا استكمال تصحيح الإجابات وتدقيقها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.

وتؤكد الجامعة أن إعلان نتائج الدورة الصيفية 2025 سيتم في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

 
 
