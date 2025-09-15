تفاصيل الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025

الوكيل الإخباري- تعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء فعاليات الامتحانات النظرية لطلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 17/9/2025 ولغاية يوم الأربعاء 24/9/2025، وذلك وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.



وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشامل، أن عدد الطلبة المتقدمين لهذه الدورة يبلغ 8369 طالبًا وطالبة من 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.



ويتوزع المتقدمون على أوراق الامتحان الثلاثة على النحو التالي:

