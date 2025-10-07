الأربعاء 2025-10-08 12:04 ص
 

الإبلاغ عن ميلوني للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة غزة

الإبلاغ عن ميلوني للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة غزة
الثلاثاء، 07-10-2025 10:31 م
الوكيل الإخباري-  قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية عنها بتهمة التواطؤ المفترض في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة.اضافة اعلان


وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني تم الإبلاغ عنهما أيضا، مشيرة إلى "اعتقادها" بأن رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية روبرتو سينجولاني سيواجه محاكمة كذلك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحال فيها مسؤولون إيطاليون بهذا المستوى إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة
 
 
gnews

