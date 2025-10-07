الإبلاغ عن ميلوني للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة غزة

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني تم الإبلاغ عنهما أيضا، مشيرة إلى "اعتقادها" بأن رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية روبرتو سينجولاني سيواجه محاكمة كذلك.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحال فيها مسؤولون إيطاليون بهذا المستوى إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن الحرب على الديمقراطيين
-
نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية
-
بوتين يتحدث عن تطوير أسلحة روسية حديثة جدا بوتيرة متسارعة
-
فيديو.. غزو مرعب لأسراب الخنافس في بريطانيا
-
إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية
-
خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ
-
مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب
-
ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع