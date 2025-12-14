الأحد 2025-12-14 01:13 ص

غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان

أرشيفية
الأحد، 14-12-2025 12:53 ص

الوكيل الإخباري- أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان، والذي أسفر عن مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة ثمانية آخرين وطالب بمعاقبة الجناة.

في وقت سابق، اتهمت السلطات السودانية، قوات الدعم السريع بمهاجمة منشأة تابعة للأمم المتحدة في كادقلي باستخدام طائرة مسيرة أوقعت قتلى ومصابين. في حين نفت قيادة قوات الدعم السريع هذه الاتهامات.

وذكر غوتيريش أن الهجوم تسبب بمقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح، وجميعهم من أفراد الكتيبة البنغلاديشية لحفظ السلام.

RT

 
 


gnews

