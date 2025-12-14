غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان

في وقت سابق، اتهمت السلطات السودانية، قوات الدعم السريع بمهاجمة منشأة تابعة للأمم المتحدة في كادقلي باستخدام طائرة مسيرة أوقعت قتلى ومصابين. في حين نفت قيادة قوات الدعم السريع هذه الاتهامات.
وذكر غوتيريش أن الهجوم تسبب بمقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح، وجميعهم من أفراد الكتيبة البنغلاديشية لحفظ السلام.
