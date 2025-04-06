تكريم حفظة القرآن من المكفوفين بالرصيفة

الوكيل الإخباري- كرم نادي النخبة للمكفوفين وبالتعاون مع مديرية أوقاف الرصيفة اليوم الأحد، المشاركين من حفظة القرآن الكريم المكفوفين بالمسابقات القرآنية الرمضانية لهذا العام والتي نظمها النادي بالتعاون والأشراف من المديرية.

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