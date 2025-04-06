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تكريم حفظة القرآن من المكفوفين بالرصيفة

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 06-04-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-    كرم نادي النخبة للمكفوفين وبالتعاون مع مديرية أوقاف الرصيفة اليوم الأحد، المشاركين من حفظة القرآن الكريم المكفوفين بالمسابقات القرآنية الرمضانية لهذا العام والتي نظمها النادي بالتعاون والأشراف من المديرية.

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وعبر مندوب مدير الأوقاف رئيس قسم المتابعة والتفتيش محمود أبو الرب عن الفخر بالمكفوفين الذين لم يستسلموا لظروفهم الصعبة واستطاعوا تحقيق النجاح في المجالات كافة خاصة في حفظ القرآن الكريم وتدبره.

 
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