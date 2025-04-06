تكريم حفظة القرآن من المكفوفين بالرصيفة

وعبر مندوب مدير الأوقاف رئيس قسم المتابعة والتفتيش محمود أبو الرب عن الفخر بالمكفوفين الذين لم يستسلموا لظروفهم الصعبة واستطاعوا تحقيق النجاح في المجالات كافة خاصة في حفظ القرآن الكريم وتدبره.
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