تمديد استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنيّة لدورة 2024/2025 على مستوى المنشآت والأفراد حتى 30/9/2025.

وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن نماذج الترشح للجائزة متاحة إلكترونياً في أسفل موقعها الإلكتروني ضمن خيار جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، وبإمكان المنشآت أو الأفراد الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من نفس الخيار، كما اعتمدت المؤسسة وسيلة إضافية لتقديم طلب الترشح عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة ([email protected]).

وأوضحت أنها تستقبل كافة الاستفسارات المتعلقة بالجائزة من خلال التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2112، 2115، 2107 أو زيارة صفحة المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.