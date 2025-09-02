الثلاثاء 2025-09-02 04:15 م
 

تمديد استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 02-09-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنيّة لدورة 2024/2025 على مستوى المنشآت والأفراد حتى 30/9/2025. 

اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن نماذج الترشح للجائزة متاحة إلكترونياً في أسفل موقعها الإلكتروني ضمن خيار جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، وبإمكان المنشآت أو الأفراد الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من نفس الخيار، كما اعتمدت المؤسسة وسيلة إضافية لتقديم طلب الترشح عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة ([email protected]).
وأوضحت أنها تستقبل كافة الاستفسارات المتعلقة بالجائزة من خلال التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2112، 2115، 2107 أو زيارة صفحة المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


ويشار إلى أن المؤسسة ستمنح جائزة للمنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاث مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن

أخبار محلية أمانة عمّان: المباني القائمة ملزمة بتركيب سارية علم عند طلب إصدار إذن إشغال

لقلقل

طب وصحة علاقة غير متوقعة بين نشاط المعدة والصحة النفسية

فافا

طب وصحة دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

ه

فن ومشاهير بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً

الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

أخبار محلية الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

فافافا

تكنولوجيا عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية توضيح بخصوص شواحن المركبات الكهربائية في الأردن

فافا

فيديو منوع أريكة متعددة الإستخدامات



 
 





الأكثر مشاهدة