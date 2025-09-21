الأحد 2025-09-21 10:53 ص
 

تنويه الى سالكي طريق إربد - عمان

ادارة السير
ادارة السير
 
الأحد، 21-09-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-    قال النقيب زياد الشرمان إنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث تصادم بعد محطة سيل جرش باتجاه عمان، وتم رفع المعوقات وإعادة فتح حركة السير.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري ، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق البحر الميت، نتج عنه إصابتان متوسطتان.

كذلك تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المئة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم إسعافهما ورفع كافة المعوقات عن حرم الشارع العام.

وأشار الشرمان إلى أن طريق إربد عمان يشهد ازدحاماً، موجهاً بأخذ الحيطة والحذر لسالكي هذا الطريق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 





الأكثر مشاهدة