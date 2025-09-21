تنويه الى سالكي طريق إربد - عمان

10:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746795 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان إنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث تصادم بعد محطة سيل جرش باتجاه عمان، وتم رفع المعوقات وإعادة فتح حركة السير. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري ، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق البحر الميت، نتج عنه إصابتان متوسطتان.



كذلك تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المئة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم إسعافهما ورفع كافة المعوقات عن حرم الشارع العام.



وأشار الشرمان إلى أن طريق إربد عمان يشهد ازدحاماً، موجهاً بأخذ الحيطة والحذر لسالكي هذا الطريق.