تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت ادارة امن الجسور في مديرية الامن العام عن إعادة فتح جسر الملك حسين ( معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني) واليوم الاثنين الموافق 22/9/2025، جرى تفويج المسافرين بشكل جزئي.



وبينت انه على المسافرين يوم الثلاثاء متابعة صفحة ادارة امن الجسور الرسمية ووسائل الاعلام لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه.

ونشرت وسائل الاستفسار وهي على النحو التالي :