تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين

تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
جسر الملك حسين
 
الإثنين، 22-09-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت ادارة امن الجسور في مديرية الامن العام عن إعادة فتح جسر الملك حسين ( معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني) واليوم الاثنين الموافق 22/9/2025، جرى تفويج المسافرين بشكل جزئي.

وبينت انه على المسافرين يوم الثلاثاء متابعة صفحة ادارة امن الجسور الرسمية ووسائل الاعلام لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه.

ونشرت وسائل الاستفسار وهي على النحو التالي  :


التواصل على الأرقام التالية:
• 0096264295616
• 0096264295617
• 0096253581030

او التواصل عبر رسائل صفحة ادارة امن الجسور الرسمية.

الموقع الرسمي لحجز تذاكر جت (VIP):
https://shorturl.at/f43La

 الموقع الرسمي للحجز – المسافرين العرب:
https://jett-khb.com.jo/

 
 
