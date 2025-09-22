تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين

وبينت انه على المسافرين يوم الثلاثاء متابعة صفحة ادارة امن الجسور الرسمية ووسائل الاعلام لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه.
ونشرت وسائل الاستفسار وهي على النحو التالي :
التواصل على الأرقام التالية:
• 0096264295616
• 0096264295617
• 0096253581030
او التواصل عبر رسائل صفحة ادارة امن الجسور الرسمية.
الموقع الرسمي لحجز تذاكر جت (VIP):
https://shorturl.at/f43La
الموقع الرسمي للحجز – المسافرين العرب:
https://jett-khb.com.jo/
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء
-
البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون
-
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ثماني قضايا نوعية
-
تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد
-
إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة
-
انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة
-
أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"
-
الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل