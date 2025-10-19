تنويه بخصوص الـ (100) وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين

وتهيب المؤسسة بجميع المتقاعدين وأبنائهم عدم الالتفات إلى أي روابط أو منشورات أو إعلانات يتم تداولها عبر مواقع أو صفحات غير رسمية، والتي تدّعي استقبال الطلبات أو نشر روابط للتقديم، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة، ولا تمت للمؤسسة بأي صلة .
وتؤكد المؤسسة أن جميع التفاصيل والروابط الخاصة بالتقديم سيتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وتُعرب المؤسسة عن تقديرها العميق لتعاون الإخوة المتقاعدين وثقتهم المستمرة بها، مؤكدة أن العمل جارٍ بكل جدية ومسؤولية لاستكمال الأسس والمعايير بما يضمن العدالة والشفافية في استقبال الطلبات واختيار المستحقين، تنفيذاُ للتوجيهات الملكية السامية ووفاء لعطاء المتقاعدين وتضحياتهم في خدمة الوطن.
