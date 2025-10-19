تنويه بخصوص الـ (100) وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء للإخوة رفاق السلاح وأبنائهم الكرام، أن الإعلان الرسمي عن رابط التقديم للمكرمة الملكية السامية الخاصة بتخصيص (100) وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين سيباشر باستقبال الطلبات فور الانتهاء من الأسس والمعايير الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً.

اضافة اعلان



وتهيب المؤسسة بجميع المتقاعدين وأبنائهم عدم الالتفات إلى أي روابط أو منشورات أو إعلانات يتم تداولها عبر مواقع أو صفحات غير رسمية، والتي تدّعي استقبال الطلبات أو نشر روابط للتقديم، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة، ولا تمت للمؤسسة بأي صلة .



وتؤكد المؤسسة أن جميع التفاصيل والروابط الخاصة بالتقديم سيتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.