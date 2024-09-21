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تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

معبر الكرامة
معبر الكرامة
السبت، 21-09-2024 07:17 م

الوكيل الإخباري-    اعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل  يوم غداً الأحد الموافق 22/09/2024م ،من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين .

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واضافت : "للإطلاع على كافة أخبار المعبر يرجى متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي" .

 
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