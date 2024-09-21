تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

الوكيل الإخباري- اعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غداً الأحد الموافق 22/09/2024م ،من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين .

اضافة اعلان