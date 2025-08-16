السبت 2025-08-16 04:25 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

السبت، 16-08-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، غدا الأحد، تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني بنظامه المسائي في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"، التي تهدف إلى تسهيل وصول خدمات الترخيص للمواطنين في أماكن سكنهم.

وبحسب برنامج الجولات المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساء، لتقديم مختلف خدمات الترخيص للسائقين والمركبات.


وتتيح هذه الخدمة إصدار وتجديد رخص القيادة ورخص المركبات، ودفع الرسوم المترتبة والحصول على الوثائق بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز الترخيص الرئيسية.

 
 
