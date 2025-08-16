تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، غدا الأحد، تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني بنظامه المسائي في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"، التي تهدف إلى تسهيل وصول خدمات الترخيص للمواطنين في أماكن سكنهم.

وبحسب برنامج الجولات المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساء، لتقديم مختلف خدمات الترخيص للسائقين والمركبات.