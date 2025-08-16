تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وبحسب برنامج الجولات المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساء، لتقديم مختلف خدمات الترخيص للسائقين والمركبات.
وتتيح هذه الخدمة إصدار وتجديد رخص القيادة ورخص المركبات، ودفع الرسوم المترتبة والحصول على الوثائق بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز الترخيص الرئيسية.
