انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.54% خلال 8 شهور

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين، والذي رصد انخفاضا في أسعار المنتجين الصناعيين للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.54% (أقل من نقطة مئوية واحده) مقارنة مع الفترة نفسها من 2024. اضافة اعلان





أما على المستوى الشهري فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.75% لشهر آب مقارنة مع الشهر المقابل من 2024، وانخفض بنسبة 0.46% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه، علما بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلا من (2010=100).



وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للثمانية شهور الأولى من العام الحالي ما مقداره 106.81 نقطة مئوية مقابل 107.38 للفترة نفسها من 2024.



وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر آب الماضي ما مقداره 106.56 مقابل 107.37 للشهر نفسه من 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للشهر نفسه ما مقداره 106.56 مقابل 107.05 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثمانية شهور الأولى من العام الحالي بالفترة نفسها من 2024، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.80% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74% في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.84 % والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر آب الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من 2024 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.43% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.60% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آب الماضي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 0.60% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.64% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.03% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%.