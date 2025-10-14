تنويه صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

وسيتم الإعلان رسمياً عن موعد بدء استقبال الطلبات بعد الانتهاء من إعداد الآلية والمعايير واعتمادها بشكل نهائي، وذلك بما يضمن العدالة والشفافية في منح الفرص لجميع أبناء المتقاعدين على حدٍّ سواء.
واكدت المؤسسة أن هذه المكرمة تشمل جميع أبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ( سواء كانوا من المنتسبين للمؤسسة أو من غير المنتسبين ) ، وذلك تقديراً لعطائهم ولخدمتهم المشرفة في ميادين الشرف والبطولة.
وجددت المؤسسة تأكيدها أن جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات وفرزها والإعلان عنها ستتم بكل وضوح وشفافية ، حيث سيتم إعلان الأسماء المستفيدة أمام الجميع وبكل مصداقية حال الأنتهاء منها .
ودعت المؤسسة أبناء رفاق السلاح إلى متابعة موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر لمتابعة آخر المستجدات ومواعيد فتح باب التقديم، مؤكدة أن المؤسسة تعمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة المتقاعدين وأبنائهم، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية ووفاءً لجهودهم وتضحياتهم.
