الأربعاء 2025-04-23 09:41 ص
 

تنويه هام من إدارة السير بشأن الأجواء الخماسينية والغبار الكثيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:45 ص
الوكيل الإخباري- أهابت إدارة السير بالإخوة السائقين ضرورة الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غبارًا كثيفًا قدر الإمكان ،نظراً للأحوال الجوية السائدة وما تشهده المملكة من أجواء خماسينية مثيرة للغبار.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة على أهمية متابعة النشرات الدورية الصادرة عن الجهات المختصة لمتابعة أوضاع الطرق ومدى الرؤية الأفقية، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية التي قد تتأثر بانعدام أو تدني الرؤية بسبب الغبار.

ودعت الإدارة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مشيرة إلى أن دورياتها متواجدة على مدار الساعة لتقديم المساعدة عند الحاجة.
 
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