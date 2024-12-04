تنويه هام من نقابة الصاغة للأردنيين بشأن الذهب

12:08 م

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الوكيل الإخباري- كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، الأربعاء، عن تغيير النقابة لآلية التسعير الخاصة بأسعار الذهب في الأردن. اضافة اعلان





وأفاد بخصوص فوارق الأسعار بغرامات الذهب بالنشرة الرسمية المعلنة من النقابة مقارنة بنشرات سابقة بأن النقابة قامت بتعديل آلية التسعير، مرجعا ذلك لحماية المستهلك بظل وجود عروض على الذهب وصفها علان بـ "الوهمية".



وأوضح علان أن معادلة تسعير الذهب تقوم على سعر الذهب العالمي يضاف إليها عمولة استيراد ومبلغ لمؤسسة المواصفات والمقاييس وهنالك مسألة مرتبطة بعيار الذهب وتصنيعه.



ويرى علان أن النقابة طرف "محايد" في مسألة التسعير، مجددا التأكيد أن العروض على الذهب "وهمية".



ولفت علان إلى أن النقابة عادت لآلية التسعير التي تحارب العروض الوهمية.



وكانت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات حذرت بوقت سابق من العروض الوهمية والتلاعب بالأسعار في بعض المحالّ، داعيةً المستهلكين إلى توخي الحذر.



ولفتت إلى أن يوم الجمعة هو عطلة رسمية، وأنها غير مسؤولة عن أي تلاعب في الأسعار ولا توجد نشرة تسعير رسمية يوم الجمعة، موضحةً أن جميع محال الذهب تفتح أبوابها يوم السبت.



ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الأربعاء، 20 قرشا مقارنة بسعر أمس، حيث بلغ 53.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و47.9 دينارا على التوالي.



وتظهر النشرة أن غرام الذهب عيار 18 ارتفع 1.3 دينار، مقارنة بيوم امس.



ارتفعت أسعار الذهب عالميا، الأربعاء، بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن في حين تترقب الأسواق المزيد من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2649.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 %إلى 2671.20 دولار.



ويزيد الطلب على شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو السياسية.



