توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025.
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