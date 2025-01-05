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توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي والبحث العلمي
الأحد، 05-01-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق    16-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 23-2-2025.

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أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025.

 
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