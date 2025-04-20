توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

ووفقا لبيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" فإن حركات خدمة كليك بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قرابة 32.22 مليون حركة، وبـ 4.170 مليون دينار، أي بارتفاع نحو 89%، عن الفترة ذاتها من 2024 عندما كان 2.216 مليون دينار تقريبا.
أما نظام إي فواتيركم، فارتفعت قيمة الحركات المنفذة عليه، في الربع الأول من العام الحالي، بأكثر من 17%، ووصلت إلى 3.670 مليار دينار، مقارنة مع 3.130 مليار دينار، علما أن عدد الحركات المنفذة على النظام بلغت 17 مليون حركة، مقارنة 15.5 مليون حركة خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بحركات غرفة التقاص الآلي، أو ما يعرف بالحوالات الداخلية بين البنوك، فوصل عدد الحركات المنفذة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آذار، إلى 2.980 مليون حركة، بقيمة بلغت، 2.415 مليار دينار، ارتفاعا من 2.150 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2024.
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