الخميس 2025-10-30 05:02 م
 

تخريج دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة في مركز التخطيط المشترك

تخريج دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة في مركز التخطيط المشترك
تخريج دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة في مركز التخطيط المشترك
 
الخميس، 30-10-2025 02:53 م
الوكيل الإخباري-  اختتمت، أمس الأربعاء، دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة، التي نظمها مركز التخطيط المشترك (J5) في أكاديمية سايبر شيلد للأمن السيبراني التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، بمشاركة عدد من الضباط من المملكة العربية السعودية، بحضور مدير مركز التخطيط المشترك (J5).اضافة اعلان


واشتملت الدورة التي استمرت أسبوعين، على تحليل البيئات الاستراتيجية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في استخلاص الدروس المستفادة، ونماذج تحليلها، إضافةً إلى أساليب تقييم التمارين العسكرية، وزيارة ميدانية إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وهدفت الدورة إلى إعداد وتأهيل المشاركين للعمل في مجال استخلاص الدروس المستفادة من مختلف التمارين العسكرية والأحداث الجارية، للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

عربي ودولي والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

أخبار محلية الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

شؤون برلمانية مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

نهعن

طب وصحة الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

الوفيات جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

5

طب وصحة مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة



 
 





الأكثر مشاهدة