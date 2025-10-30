تخريج دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة في مركز التخطيط المشترك

02:53 م

الوكيل الإخباري- اختتمت، أمس الأربعاء، دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة، التي نظمها مركز التخطيط المشترك (J5) في أكاديمية سايبر شيلد للأمن السيبراني التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، بمشاركة عدد من الضباط من المملكة العربية السعودية، بحضور مدير مركز التخطيط المشترك (J5). اضافة اعلان





واشتملت الدورة التي استمرت أسبوعين، على تحليل البيئات الاستراتيجية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في استخلاص الدروس المستفادة، ونماذج تحليلها، إضافةً إلى أساليب تقييم التمارين العسكرية، وزيارة ميدانية إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وهدفت الدورة إلى إعداد وتأهيل المشاركين للعمل في مجال استخلاص الدروس المستفادة من مختلف التمارين العسكرية والأحداث الجارية، للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.



