تخريج دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة في مركز التخطيط المشترك

واشتملت الدورة التي استمرت أسبوعين، على تحليل البيئات الاستراتيجية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في استخلاص الدروس المستفادة، ونماذج تحليلها، إضافةً إلى أساليب تقييم التمارين العسكرية، وزيارة ميدانية إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وهدفت الدورة إلى إعداد وتأهيل المشاركين للعمل في مجال استخلاص الدروس المستفادة من مختلف التمارين العسكرية والأحداث الجارية، للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.
