توضيح حول أسعار القرطاسية المدرسية في الأسواق

وأشار حبنكة، إلى أن الأسعار مستقرة ولم تشهد هذا العام أي ارتفاع ملحوظ، فيما شهدت أسعار بعض الأصناف انخفاضًا نتيجة وفرة المعروض.
ودعا المواطنين إلى شراء المستلزمات المدرسية من محالّ معتمدة وموثوقة تتمتع بجودة بضائعها، بحيث تكون وكالاتها مضمونة، لضمان استبدال أو إرجاع المنتجات في حال وجود عيوب مصنعية.
وتوقّع تحسّن الإقبال على الشراء خلال الأيام العشرة المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصةً وأن هذا الموسم هو الفصل الدراسي الأول وبداية عام دراسي جديد، وهو يشهد في الغالب حركة شرائية أكبر مقارنةً بالفصل الثاني.
