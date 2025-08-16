السبت 2025-08-16 04:25 م
 

توضيح حول أسعار القرطاسية المدرسية في الأسواق

أسعار القرطاسية
أسعار القرطاسية
 
السبت، 16-08-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-    أكّد ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، همام حبنكة، توفّر جميع مستلزمات القرطاسية وما يتعلق بمهرجانات العودة إلى المدارس بالكامل وبكميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.اضافة اعلان


وأشار حبنكة، إلى أن الأسعار مستقرة ولم تشهد هذا العام أي ارتفاع ملحوظ، فيما شهدت أسعار بعض الأصناف انخفاضًا نتيجة وفرة المعروض.

ودعا المواطنين إلى شراء المستلزمات المدرسية من محالّ معتمدة وموثوقة تتمتع بجودة بضائعها، بحيث تكون وكالاتها مضمونة، لضمان استبدال أو إرجاع المنتجات في حال وجود عيوب مصنعية.

وتوقّع تحسّن الإقبال على الشراء خلال الأيام العشرة المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصةً وأن هذا الموسم هو الفصل الدراسي الأول وبداية عام دراسي جديد، وهو يشهد في الغالب حركة شرائية أكبر مقارنةً بالفصل الثاني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين انتشال جثمان صحفية بغزة بعد 44 يوما على قصف منزلها

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية برام الله

زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

عربي ودولي زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

عربة الترخيص المتنقلة

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جانب من التكريم

أخبار محلية وزير الثقافة يكرم أوائل الثانوية العامة في المملكة

بلدية عجلون الكبرى

أخبار محلية تشكيل لجنة في عجلون لفحص سلامة البيوت القديمة المهجورة والشروع في إزالتها

جانب من التكريم

أخبار محلية وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة

بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة

عربي ودولي بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة