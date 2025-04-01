توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوّار اليوم

11:44 ص

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الوكيل الإخباري- تعلن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف تشغيل تلفريك عجلون اليوم الثلاثاء بسبب سرعة الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار. اضافة اعلان





حيث سيتم استئناف التشغيل يوم غدا الأربعاء في حال تحسنت الظروف الجوية.



