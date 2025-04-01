الثلاثاء 2025-04-01 01:48 م
 

توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوّار اليوم

تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
 
الثلاثاء، 01-04-2025 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   تعلن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف تشغيل تلفريك عجلون اليوم الثلاثاء بسبب سرعة الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار.اضافة اعلان


حيث سيتم استئناف التشغيل يوم غدا الأربعاء في حال تحسنت الظروف الجوية.
 
gnews

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