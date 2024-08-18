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توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية والمستشفى التخصصي

صورة من توقيع الاتفاقية
صورة من توقيع الاتفاقية
الأحد، 18-08-2024 09:40 م

الوكيل الإخباري-   وقعت في مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الاحد، اتفاقية تعاون طبي بين مديرية الخدمات الطبية الملكية والمستشفى التخصصي.

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وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير عام المستشفى التخصصي على زراعة نخاع العظم لمرضى امراض الدم غير السرطاني والاورام السرطانية ومرضى نقص المناعة الوراثية من الاطفال داخل الخدمات الطبية الملكية. 


وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: "إن الخدمات الطبية الملكية تعالج ما يقارب ٣٨٪؜ من سكان المملكة وتمتلك نخبة من الكوادر المؤهلة من جميع التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية، وأن المستشفيات العسكرية تحتوي على كافة الأجهزة الطبية المتطورة وأحدث التقنيات المتقدمة لعلاج المرضى والتخفيف من آلامهم وبما يضمن الحصول على نتائج مميزة وبشكل أسرع"، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية مع المستشفى التخصصي لتتمكن الخدمات الطبية من خلالها تقديم الدعم اللازم على مختلف الأصعدة لتحقيق التكامل بين مختلف التخصصات بما يخدم المرضى ويسهم في علاجهم.


بدوره اشاد مدير عام المستشفى التخصصي بالإنجازات الطبية على مستوى الشرق الأوسط التي أجريت في الخدمات الطبية الملكية منذ السبعينيات من القرن الماضي، وساهمت في رفع سمعة الأردن كوجهة علاجية، مبيناً أن هذه الانجازات توجت بإعلان منظمة السياحة العالمية UNWTO " الأردن مقصداً اقليمياً للسياحة العلاجية والاستشفائية"، وهي المرة الأولى التي تقوم بها منظمة السياحة العالمية بإعلان أي دولة كمقصد للعلاج والاستشفاء، مؤكداً على أهمية الشراكات وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص. 


حضر توقيع الاتفاقية عددٌ من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية وعددٌ من ممثلي المستشفى التخصصي.

gnews

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