توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية

الوكيل الاخباري- وقعت اليوم في دائرة الجمارك الاردنية مذكرة تفاهم في مجالات التدريب بين دائرة الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية تهدف الى استفادة الاشقاء في الضابط الجمركية الفلسطينية من الخبرات المتاحة في مركز التدريب الاقليمي الجمركي التابع لدائرة الجمارك الاردنية .



وأكد مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة على أهمية دعم الاشقاء في الضابطة الجمركية الفلسطينية، مشيرا الى التوجيهات الملكية السامية دوماً في تمكين الاشقاء في فلسطين والوقوف الى جانبهم في شتى المجالات .



وشكر اللواء اياد بركات قائد الضابطة الجمركية الفلسطينية دائرة الجمارك الاردنية على تقديم المساعدة والخبرات اللازمة لتمكين الضابطة الجمركية الفلسطينية من القيام بواجباتها الوظيفية على اكمل وجهه معرباً عن شكره لجلالة الملك على مواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.



وقام الوفد الفلسطيني الضيف بجولة الى مديريات الدائرة والى مبنى جمرك عمان الجديد بهدف الاطلاع عن كثب على آليات العمل الجمركي والمشاريع المتطورة التي قامت بها الدائرة بهدف تحسين الخدمات الجمركية المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين .