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توقيع ملحق اتفاقية لتأهيل مهندسين زراعيين في مجال المسطحات الخضراء الرياضية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة الشباب ومؤسسة التدريب المهني، اليوم الأربعاء، ملحق اتفاقية تعاون يهدف إلى إعداد وتدريب مهندسين زراعيين مؤهلين في مجال صيانة وتجهيز المسطحات الخضراء للملاعب، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة.

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ووقّع الملحق عن وزارة الشباب الأمين العام الدكتور مازن أبو بقر، وعن مؤسسة التدريب المهني المدير العام الدكتور أحمد الغرايبة.


وتهدف الاتفاقية إلى تعظيم الاستفادة من المرافق الشبابية، وتوسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة.


وأكد البكار أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بضرورة تمكين الشباب وصقل مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً، مشيداً بما يقدمه الشباب الأردني من صورة مشرقة عن وطنه في المحافل الخارجية.


من جهته، أوضح أبو بقر أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تحويل مرافقها إلى مراكز تدريبية نشطة تدعم التمكين الاقتصادي للشباب، وتوفر فرصاً عملية لاكتساب المهارات المهنية المطلوبة.


وأشار الغرايبة إلى أن المؤسسة حريصة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب، لتنفيذ برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات الشباب في مختلف المحافظات، وتواكب التطورات في المهن وسوق العمل.


وأكد أبو نقطة أن النقابة شريك فاعل في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، لافتاً إلى أن المهندس الزراعي يمتلك الكفاءة العلمية والعملية التي تؤهله للمساهمة في التنمية المستدامة وخدمة القطاعات الإنتاجية.

 
 
gnews

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