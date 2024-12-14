توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر إنه جرى توقيف المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق.

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ووفق المصدر فقد اُسندت تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء، لمفتعل حريق دار الضيافة للمسنين في عمان، وذلك خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من ذات القانون، والمادة 334 عقوبات.