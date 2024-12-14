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توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق

المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين
المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين
السبت، 14-12-2024 03:19 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر إنه جرى توقيف المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق.

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ووفق المصدر فقد اُسندت تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء، لمفتعل حريق دار الضيافة للمسنين في عمان، وذلك خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من ذات القانون، والمادة 334 عقوبات.

 

وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل دار الضيافة التابع لجمعية الأسرة البيضاء قيام أحد النزلاء بإشعال الحريق في الكنبة، ما تسبب بالكارثة.

 

 
gnews

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أخبار محلية توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق



 




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