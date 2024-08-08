توقيف موظفة بالأراضي والمساحة قبضت ألف دينار من مراجع دون وجه حق

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفة في إحدى مديريات تسجيل الأراضي في عمان أسبوعًا في مركز إصلاح وتأهيل النساء لقيامها باستثمار وظيفتها في قسم الافراز وقبض مبلغ ألف دينار من أحد مراجعي المديرية.



مصدر مسؤول قال إن مهمة الموظفة بالأصل تسهيل إجراءات افراز قطعة الأرض للمراجع بحكم عملها دون مقابل.