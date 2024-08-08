توقيف موظفة بالأراضي والمساحة قبضت ألف دينار من مراجع دون وجه حق

مصدر مسؤول قال إن مهمة الموظفة بالأصل تسهيل إجراءات افراز قطعة الأرض للمراجع بحكم عملها دون مقابل.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.
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