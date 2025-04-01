ثاني أيام العيد.. الأمن يحذر الأردنيين

12:28 م

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الدوريات الخارجية، الثلاثاء، من وجود هبات غبارية مرافقة لرياح متوسطة تؤثر على الطرق الصحراوية الخارجية الجنوبية والشرقية. اضافة اعلان





وأضافت أن مدى الرؤية واضح لغاية الآن، لكن ذلك يتطلب الانتباه والحذر اثناء القيادة في حالة زيادتها.