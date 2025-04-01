الثلاثاء 2025-04-01 01:48 م
 

ثاني أيام العيد.. الأمن يحذر الأردنيين

غبار
غبار
 
الثلاثاء، 01-04-2025 12:28 م
الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة الدوريات الخارجية، الثلاثاء، من وجود هبات غبارية مرافقة لرياح متوسطة تؤثر على الطرق الصحراوية الخارجية الجنوبية والشرقية.اضافة اعلان


وأضافت أن مدى الرؤية واضح لغاية الآن، لكن ذلك يتطلب الانتباه والحذر اثناء القيادة في حالة زيادتها.
 
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